Tragische docu 'De Gert & Hermien Story' woensdag op NPO 1

'De Gert & Hermien Story' toont de opkomst en ondergang van één van de meest populaire zangduo's uit de Nederlandse geschiedenis: Gert & Hermien Timmerman. Hun carrière kende grote hoogtes en diepe dalen. Waarbij hun persoonlijke leven, dat werd getekend door schandalen, steeds breed werd uitgemeten in 'de roddelbladen'.

Dochter Sandra is, samen met enkele andere intimi en vertrouwelingen van Gert en Hermien, onze gids in het onwaarschijnlijke verhaal van haar narcistische, manipulatieve vader en gedreven moeder.

Gert en Hermien veroveren in de jaren zestig als zangduo een miljoenenpubliek. Ze treden als eerste artiesten op in het Olympisch Stadion voor duizenden fans en scoren begin jaren 70 hun grootste hit met Alle duiven op de Dam.

Het succes eist zijn tol. Gert en Hermien raken verslaafd, eerst aan alcohol, daarna ook aan pillen. Naar buiten toe is alles schone schijn, maar in werkelijkheid is er in huize Timmerman vooral sprake van stress, echtelijk geweld en kinderverwaarlozing. Als dit een kookpunt bereikt, neemt Gert het voortouw om in bekering te gaan. Hun oude leven met gouden platen, drank en drugs wordt vaarwel gezegd. In een vlaag van godsdienstwaanzin verbrandt vader Gert tijdens een nachtelijk ritueel alle oude foto's en filmpjes. Zeventien jaar lang dienen ze de kerk en de Evangelische Omroep. Maar ook dat houdt een keer op. Ondertussen ontwikkelt in het kielzog van deze ontwikkelingen de roddelpers zich in Nederland, en vindt alles wat Gert en Hermien doen gretig aftrek in de bladen.

In de jaren 90 lijkt het duo te werken aan een comeback. Ze treden op verzoek van Benny Jolink op met zijn band Normaal, wat leidt tot een definitieve breuk met de kerk. Samen met hun dochters treden ze op in discotheken met een houseversie van 'Alle duiven op de Dam'. Dat van het geloof weinig over is blijkt wel als Gert en Hermien toestemming geven voor een fotoreportage van dochters Sandra en Sheila in de Playboy. De successen van weleer blijven echter uit, en nadat Hermien in '97 tijdens een optreden wordt getroffen door een hartaanval gaan ze als duo uit elkaar. Twee jaar later scheiden ze. En dan komt een gezinsdrama aan het licht, dat leidt tot een breuk tussen vrijwel alle gezinsleden.

'De Gert & Hermien Story' vertelt aan de hand van archiefmateriaal en interviews met betrokkenen het tragische familieverhaal van een artiestenduo dat de roem en het succes niet kon dragen.

Regie: Hans Heijnen

Producent: Zeppers Film, in coproductie met de NTR

'De Gert & Hermien Story', woensdag 9 juni om 20.30 uur bij de NTR op NPO 1.