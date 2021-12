Tommy Wieringa, Roxane van Iperen en Lieke Marsman in 'Brommer Op Zee'

Presentatoren Ruth Joos en Wilfried de Jong interviewen wekelijks schrijvers en dichters over hun werk. In deze aflevering spreken zij onder anderen Tommy Wieringa, Roxane van Iperen en Lieke Marsman.

Deze week blikken Wilfried de Jong en Ruth Joos terug op een bewogen jaar. Vijf schrijvers en dichters delen hun scherpe visie, poëtische blik en favoriete boeken.

Schrijvers (én veellezers) Tommy Wieringa (1967) en Roxane van Iperen (1976) bespreken met Wilfried en Ruth de boeken die hen dit jaar houvast gaven. Het wordt een gesprek over de tijd waarin we leven, over trauma in onze lichamen, over de helende schoonheid van de natuur en veel meer.

Met Lieke Marsman (1990) blikken Wilfried en Ruth terug op haar eerste jaar als Dichter des Vaderlands en bespreken Lieke's bundel 'In mijn mand' die begin 2021 uitkwam. Lieke vertelt over de diepe put waar zij in terecht kwam toen zij te horen kreeg dat ze niet meer beter zou worden – maar vooral over het wonderbaarlijke landschap dat onderin die put bleek te liggen.

In het schrijfhok neemt schrijver en spoken word artist Gershwin Bonevacia (1992) plaats. Hij schrijft een brief aan één van de geadresseerden op het rad.

Schrijver Stella Bergsma ging voor Brommer op zee in alle vroegte naar de Larense hei om schapen te hoeden.

En Manon Uphoff (1962) is er samen met lezers Caro en Sofie. Zij praten over het boek van de maand: 'Vallen is als vliegen'. Hoe vind je een vorm om te schrijven over het onbeschrijfbare? Het boek is tot eind van deze maand gratis te lezen via de app van 'Brommer op Zee', met notities en leesopdrachten van Uphoff zelf.

'Brommer op Zee', zondag 12 december om 19.20 uur bij de VPRO op NPO 2.