'Tom en Jerry in New York' nieuw op Boomerang

Vanaf 15 november aanstaande kun je een week lang genieten van de doldwaze avonturen van Tom en Jerry. In deze serie reizen ze af naar New York om elkaar het leven zuur te maken.

Kun jij geen genoeg krijgen van het eeuwige kat en muis spel van dit populaire duo? Kijk dan van 15 november tot en met 21 november om 16.00 uur af op Boomerang voor 'Tom en Jerry in Jerry in New York'.

Tom en Jerry rennen los rond in Manhattan, net zoals in de nieuwe Tom en Jerry speelfilm die afgelopen jaar uitkwam. Tom en Jerry wonen in de prestigieuze 'Royal Gate', maar hun chaos stopt natuurlijk niet in de lobby van het hotel. Hun kat-en-muis-dans gaat verder door Central Park, gigantische musea, warenhuizen en meer… Herken jij de iconische plekken waar ze allemaal langs komen?

Ze zetten de Big Apple op zijn kop samen met Spike, Horatio, Claudia, Butch, Frankie de rat, little Quacker en Meathead.

Mis niets van het ondeugende kat en muis spel in een geheel nieuwe kleurrijke serie vol klassieke personages, maar ook een aantal nieuwe gezichten! Begeleid door een selectie originele liedjes gaan onze geliefde personages met hun mooie, harige voetenwerk de strijd aan met de stad en elkaar.

'Tom en Jerry in New York', van 15 november tot en met 21 november om 16.00 uur bij Boomerang.