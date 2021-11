Toekomstbestendige keuzes in 'Onze Boerderij'

Vroeger kwamen mensen naar de boerderij van haar ouders om aardappelen groot in te kopen voor hun uitgebreide gezinnen. Tegenwoordig ziet fruitteler Djuke dat klanten naar haar boerderij komen omdat ze willen weten waar hun eten vandaan komt.

Djuke doet van alles om mensen naar haar bedrijf te trekken, zoals bijvoorbeeld het organiseren van plukdagen. Yvon helpt mee met de kersenpluk en ziet dat het nogal wat kost, al die mensen op je erf.

Akkerbouwer Henk is getrouwd met fruitteler Djuke. Hij pendelt heen en weer tussen zijn eigen bedrijf in Groningen en zijn gezin in Utrecht. Een rit van ruim 200 kilometer en dat al 13 jaar. Henk houdt wel van een uitdaging en daarom schakelde hij drie jaar geleden zijn bedrijf om naar biologisch. En dat brengt weer allerlei nieuwe uitdagingen met zich mee.

Boerin Steffi kennen we van 'Boer zoekt Vrouw'. Vorig jaar reisde ze met Yvon naar Denemarken om Andreas Helgstrand te bezoeken, haar grote voorbeeld op het gebied van paardentraining. Andreas was onder de indruk van de beelden van Steffi’s eigen hengst Hennessy. Inmiddels staat het paard waar ze tien jaar lang elke dag voor heeft gezorgd in deze stal in Denemarken. Hier wordt hij getraind op het hoogste niveau, zodat hij straks zoveel mogelijk geld opbrengt. Steffi heeft haar lievelingspaard al een half jaar niet gezien. Yvon neemt Steffi en haar vader mee naar Denemarken voor een bezoek aan Hennessy.

