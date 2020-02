Tjitske Reidinga, Danny Vera en 'HHB'-winnares Anouk Glaudemans in 'Tijd voor MAX'

In de week van maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari ontvangen Sybrand Niessen en Martine van Os bij 'Tijd voor MAX' weer actuele en/of spraakmakende gasten.

Komende week komen onder anderen Tjitske Reidinga, Danny Vera en HHB-winnares Anouk Glaudemans langs.

We beginnen de week met actrice Tjitske Reidinga; zij vertelt over haar rol in het theaterstuk Dangerous Liaisons, dat onlangs in première is gegaan. Dangerous Liaisons is een toneelbewerking van de gelijknamige film uit 1988 met Glenn Close, wat weer een bewerking was van een 18-eeuwse brievenroman.

Dinsdag 25 februari ontvangen Sybrand en Martine singer-songwriter Danny Vera. Niet alleen is zijn nieuwe tour van start gegaan, ook is zijn debuutalbum For The Light In Your Eyes uit 2003, na de grote successen van nu, voor het eerst op vinyl uitgebracht. Genoeg om over te praten met Danny. En uiteraard treedt hij ook op!

In de keuken staat woensdag 26 februari niemand minder dan de winnares van 'Heel Holland Bakt', Anouk Glaudemans. Zij maakt iets lekkers klaar!

Schrijver Thomas Verbogt komt donderdag 27 februari vertellen over zijn nieuwste boek Als je de stilte ziet, waarin de hoofdpersoon op zoek gaat naar het geheim dat tussen hem en zijn pleegbroer Sander instaat. Het wordt tegelijk een zoektocht naar zijn eigen leven.

De week wordt afgesloten met Michael Varekamp & The Legends. Ze brengen een nummer ten gehore uit hun opzwepende soulshow The Soul Preacher, over de laatste dagen van het turbulente leven van Jezus Christus.

'Tijd voor MAX', elke werkdag om 17.10 uur bij MAX op NPO 1.