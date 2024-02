Tim neemt afscheid van Zoë in 'Over Mijn Lijk'

Eva (24) wil het haar familie zo makkelijk mogelijk maken na haar overlijden. Ze maakt een handboek met praktische zaken die haar nabestaanden niet moeten vergeten.

Jeffrey (36) is vol goede moed gestart met zijn nieuwe behandeling, maar een abces in zijn buik gooit roet in het eten. Maaike (32) is niet de enige in de familie met kanker. Ze trommelt daarom al haar vrienden op om geld op te halen voor het goede doel. Tim neemt afscheid van Zoë (27).

'Over Mijn Lijk', dinsdag 13 februari om 21.40 uur bij BNNVARA op NPO 1.