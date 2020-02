'Tijd voor MAX:' laat ouderen niet in de kou staan

Op donderdag 13 februari staat 'Tijd voor MAX' vanaf 17.10 uur op NPO 1 volledig in het teken van ouderen die niet met een druk op de knop hun huis kunnen verwarmen.

Het gaat om ouderen in Oost-Europa die ‘s nachts met een winterjas aan in bed liggen om warm te blijven. Jan Slagter is te gast, want hij zet zich met stichting 'MAX Maakt Mogelijk' al jaren in voor deze ouderen. Ook Marit van Bohemen en Serge Henri Valcke schuiven aan om te vertellen over hun ervaringen bij de ouderen thuis in Moldavië. Ook is gepensioneerd bouwkundige Wim van der Maten te gast bij 'Tijd voor MAX'. Hij is bijna 80 jaar en zet zich al tien jaar vrijwillig in om huisjes in Moldavië veilig en warm te maken. Karin Bloemen en Meester Frank Visser dragen de stichting een warm hart toe. Karin Bloemen heeft al verschillende muzikale wensen van ouderen in Nederland vervuld en zingt daarom tijdens de uitzending een bijzonder lied.

Serge Henri Valcke heeft al jaren een grote interesse voor het communisme en de architectuur in Oost-Europa. Tijdens zijn bezoek aan Moldavië werd hij gegrepen door de enorme veerkracht van de ouderen en tegelijk de eenvoud waarin ze leven. 'Ze vragen niks, maar zijn zo ontzettend blij met een zak hout. Dat kun je je nauwelijks voorstellen.'

Marit van Bohemen, zelf moeder, bezocht een aantal oma’s die noodgedwongen de zorg voor hun kleinkinderen op zich nemen. 'Onvoorstelbaar, je hebt zelf een pensioen van 20 euro en moet daarvan ook nog drie kinderen onderhouden. Mijn oma was vooral bezig met leuke dingen doen. Deze oma’s hebben dag en nacht zorgen. Als zij er op een dag niet meer zijn, wie zorgt er dan voor de kindjes? Er gaan dagen voorbij dat oma niet eet en tijdens deze wintermaanden is het zo ontzettend koud in de krotten waarin ze wonen. Dat is geen plek voor kinderen en oma’s!'

Jan Slagter: 'Met hun schamele pensioen hebben ouderen daar geen geld om voldoende hout en kolen te kopen om tijdens de winter hun huisje warm te houden. De huisjes zijn in vreselijke staat. Het kleine beetje warmte dat binnen is, is zo weer weg door de ramen die vaak met plastic zijn beplakt. Met onze jaarlijkse winteractie kunnen we het verschil maken tussen leven en dood. Dat hebben we vorige winters bewezen. Maar hout, kolen en voedselpakketten zijn nu direct nodig en met een paar euro per maand kunnen we ervoor zorgen dat huisjes en kachels opgeknapt worden en de ouderen het hele jaar door in een warm en veilig huisje zitten. Want niemand is te oud om geholpen te worden!'

Over MAX Maakt Mogelijk

Stichting MAX Maakt Mogelijk verbetert leefomstandigheden van ouderen in Indonesië, Afrika en Oost-Europa. Maar vooral tijdens de winter zijn het de ouderen in Moldavië, Litouwen, Albanië, Roemenië, Kosovo en Oekraïne die letterlijk in de kou staan. Dankzij de steun van donateurs kan MAX Maakt Mogelijk ervoor zorgen dat de armste ouderen direct geholpen worden met hout, kolen en voedselpakketten.

Deze uitzending van 'Tijd voor MAX' wordt mede mogelijk gemaakt door MAX Maakt Mogelijk.

'Tijd voor MAX', donderdag 13 februari om 17.10 uur op NPO 1.