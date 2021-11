Maandag staat 'Tijd voor MAX' in het teken van diabetes. Iedere week krijgen meer dan 1000 mensen in Nederland de diagnose diabetes. En de verwachting is dat dit aantal fors zal stijgen. Te gast zijn onder anderen Tweede Kamerlid Eva van Esch en Floris Verbeij. Zij vertellen over de impact van diabetes op hun leven.

Prof. dr. Max Nieuwdorp onderzoekt een onverwachte en veelbelovende aanpak om diabetes af te remmen en ernstige complicaties te voorkomen, ook hij is te gast. Gerard Alderliefste treedt op in de studio.

In Nederland hebben 110.000 mensen diabetes type 1 en 1,1 miljoen mensen diabetes type 2, een ziekte die je vaak niet ziet, maar een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Als je diabetes hebt, heb je een grote kans op ernstige complicaties aan hart, ogen of nieren. Het is de realiteit voor heel veel volwassenen en kinderen met diabetes in Nederland. Diabetes kan iedereen treffen, jong en oud.

In 'Tijd voor MAX' het verhaal van Kim (36). Ze leeft al 29 jaar met de gevolgen van diabetes type 1. De ziekte zorgt bij haar voor ernstige complicaties, waardoor ze haar baan als politieagent moest opgeven en haar wereld steeds kleiner wordt. Diabetes heeft Kim letterlijk haar vrijheid ontnomen.

Ook Xavi (2) krijgt de diagnose diabetes type 1 als hij 11 maanden oud is. Zijn moeder, Mieke doet er alles aan om zijn bloedwaardes onder controle te houden. Dit betekent een enorme verantwoordelijkheid als ouder. Niets is meer vanzelfsprekend en haar angst voor complicaties is groot.

Prof. dr. Max Nieuwdorp van het Amsterdam UMC doet veelbelovend onderzoek om diabetes type 1 te kunnen afremmen en ernstige complicaties te voorkomen. Grote schommelingen van de bloedsuikerwaarde zijn vaak de oorzaak van ernstig leed. Door het overbrengen van gezonde bacteriën in de darmen van mensen met diabetes, wil hij patiënten een stabielere ziekte geven en daarmee complicaties voorkomen. 'Ik ben hier heel erg optimistisch over. Ook omdat ik ervan overtuigd ben dat het onderzoek gaat helpen om de oorzaak van diabetes type 1 beter te begrijpen. Het zal bijdragen aan het oplossen van de puzzel', aldus Nieuwdorp.

Over Diabetes Fonds

Het Diabetes Fonds zet zich in om diabetes te voorkomen, in de toekomst deze ziekte te genezen en de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren; een leven zonder dagelijkse zorgen en de angst voor complicaties. Om zo mensen met diabetes hun vrijheid terug te geven. Al 40 jaar maakt het Diabetes Fonds onderzoek mogelijk en zet het zich in om iedereen te helpen om gezonder te leven, dankzij de inzet van donateurs en vrijwilligers. Daardoor zijn er belangrijke doorbraken gekomen, dat betekent een steeds betere behandeling van diabetes. Het Diabetes Fonds zet zich elke dag vol overtuiging en optimisme in voor een toekomst waarin generatie na generatie diabetesvrij kan leven.

'Tijd voor MAX', maandag 8 november om 17.10 uur op NPO 1.