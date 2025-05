'Tijd voor MAX' en Oxfam Novib: levens in Bangladesh bedreigd door klimaatcrisis

Wat moet er gebeuren om Bangladesh te behoeden voor een humanitaire ramp? Het land wordt nu al hard geraakt door de gevolgen van klimaatverandering. Daarom besteedt 'Tijd voor MAX', in samenwerking met Oxfam Novib, speciale aandacht aan de miljoenen Bengalen die kampen met overstromingen, cyclonen en de stijgende zeespiegel.

Presentatoren Sybrand Niessen en Martine van Os ontvangen actrice en klimaatactivist Anniek Pheifer, Oxfam Novib-directeur Michiel Servaes en oud-generaal Tom Middendorp. Middendorp bezocht Bangladesh en deelt zijn indrukken van de impact van klimaatverandering ter plaatse.

In 'Tijd voor MAX' het portret van een gezin met een zoon van dertien jaar dat hun huis kwijtraakte door een overstroming: iets wat honderdduizenden Bengalen met enige regelmaat overkomt. Het aanplanten van mangrovebomen helpt om de kust te beschermen en gemeenschappen weerbaarder te maken. Deze vorm van natuurherstel, ondersteund door Oxfam Novib, draagt bij aan het herstel van de Sundarbans: het grootste mangrovebos ter wereld. Dit bos beschermt Bangladesh tegen natuurgeweld en biedt tegelijkertijd inkomsten voor de lokale bevolking. In de uitzending is onder meer het verhaal te zien van een vrouw die met steun van Oxfam Novib een honingbedrijf opbouwde in het mangrovegebied.

'Tijd voor MAX', donderdag 22 mei om 17.10 uur bij MAX op NPO 1.