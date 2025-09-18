Thomas Rosenboom is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Met titels als 'Gewassen vlees' en 'Publieke werken', beide bekroond met de Libris Literatuurprijs, drukte Thomas Rosenboom (69) zijn stempel op de Nederlandse literatuur.

Hij blikt terug op zijn toewijding aan het schrijverschap, waarin drank en sigaretten een vaste rol speelden. Het was die toewijding die hem deed vastlopen bij het werk aan wat zijn beste boek had moeten worden, waarna hij zich terugtrok. Op zijn zesenzestigste werd hij vader, wat hem nieuwe inzichten en een nieuwe waardering voor zijn eigen ouders bracht. Hij onderbrak zijn pensioen om in het nieuwe boek ‘Late vader’ zijn ervaringen met het ouderschap vast te leggen.

'De Geknipte Gast', vrijdag 19 september om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.