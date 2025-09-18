Thomas Rosenboom is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Eerste verrassing in 'The Masked Singer': maak kennis met Grote Jens!
Met titels als 'Gewassen vlees' en 'Publieke werken', beide bekroond met de Libris Literatuurprijs, drukte Thomas Rosenboom (69) zijn stempel op de Nederlandse literatuur.

Hij blikt terug op zijn toewijding aan het schrijverschap, waarin drank en sigaretten een vaste rol speelden. Het was die toewijding die hem deed vastlopen bij het werk aan wat zijn beste boek had moeten worden, waarna hij zich terugtrok. Op zijn zesenzestigste werd hij vader, wat hem nieuwe inzichten en een nieuwe waardering voor zijn eigen ouders bracht. Hij onderbrak zijn pensioen om in het nieuwe boek ‘Late vader’ zijn ervaringen met het ouderschap vast te leggen.


'De Geknipte Gast', vrijdag 19 september om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Met titels als Gewassen vlees en Publieke werken drukte Thomas Rosenboom (69) zijn stempel op de Nederlandse literatuur. Hij blikt terug op zijn toewijding aan het schrijverschap.
Brankele Frank deelt haar ervaringen met burn-out, herstel en haar boek Over de kop. Ze vertelt Eus over haar persoonlijke weg en pleit voor meer aandacht voor mentaal welzijn.

Persbericht BNNVARA
Meer artikels over BNNVARA
Kijktip van de dag

'Telefacts' - Birgit Van Mol (VTM)

Volgens de recentste cijfers van de WHO zijn 160 miljoen kinderen en jongeren tussen de 5 en de 19 jaar echt obees. In de EU zijn 33% van de kinderen obees. Velen beseffen niet wat ultrabewerkt voedsel met het lichaam doet. En als je overal om je heen reclame ziet voor ongezonde producten, dan is het ook veel moeilijker om andere keuzes te maken. Twee Spanjaarden die naar de VS verhuisden, zagen meteen wat die andere eetcultuur deed met hun lichaam. Ze willen nu anderen helpen om niet in diezelfde val te trappen.

'Telefacts', om 22.50 uur bij VTM.

