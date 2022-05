Thijs Zeeman terug met nieuwe reeks 'Zeeman Confronteert: Stalkers'

Ieder jaar krijgen zo'n tienduizenden Nederlanders te maken met langdurig stalken. Een maatschappelijk, groot en tegelijkertijd ingewikkeld probleem. Slachtoffers van stalking kunnen namelijk bijna nergens terecht.

Gelukkig is daar al seizoenen lang het programma van Thijs Zeeman. In zijn gloednieuwe reeks van 'Zeeman Confronteert: Stalkers' schiet hij wederom radeloze slachtoffers te hulp. Zeeman zet zich samen met zijn team in om hun stalkers te ontmaskeren en het stalken voor altijd te stoppen. Ook laat hij weer zien hoe moeilijk het is om stalking aan te tonen en hoe intensief het onderzoek is om het bewijs te leveren.

In de eerste aflevering van 'Zeeman Confronteert: Stalkers' is te zien hoe het leven van de normaal zo spontane Suzie volledig in het teken staat van haar stalkende ex. Hij kan maar niet accepteren dat zijn relatie met Suzie over is en gaat heel ver om haar terug proberen te krijgen. Vernielde auto’s, achtervolgingen en op de ramen bonken van haar woning: hij deinst nergens voor terug. Thijs Zeeman en zijn team zetten alles op alles om deze stalker op heterdaad te betrappen en hem te confronteren met zijn gedrag, zodat Suzie haar leven weer terugkrijgt.

Zeeman en zijn team doen dit seizoen ook iets unieks. Ze duiken in een zaak die ze éigenlijk al opgelost hebben: de Ameland-zaak. In deze zaak van een eerder seizoen moest het team tot de heftige conclusie komen dat het de jongste zoon van Edward was die zijn eigen gezin en de hele wijk stalkte. Als Thijs een wanhoopskreet krijgt van moeder Nynke dat haar dochter online de meest verschrikkelijke berichten ontvangt én dat het vriendje van haar dochter de jongste zoon van Edward is, gaan alle alarmbellen af. Thijs en zijn team onderzoeken de zaak tot de bodem: is dit toeval of heeft de jongste zoon van Edward zijn volgende slachtoffer gevonden?

'Zeeman Confronteert: Stalkers’ wordt geproduceerd door No Pictures Please en is vanaf dinsdag 10 mei negen weken lang om 20.30 uur te zien bij RTL 5.