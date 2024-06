The HISTORY Channel zit in juli vol onverklaarbare mysteries, buitenaardse bezoeken en spannende veilingen

Hebben intelligente wezens uit het heelal duizenden jaren geleden de aarde bezocht? Giorgio Tsoukalos geeft vanaf 15 juli elke maandag in 'Ancient Aliens' diepgang aan de vragen, speculaties, provocerende controverses, eerstehands verklaringen en gegronde theorieŽn rondom dit eeuwenoude debat.

Ook keert 'Storage Wars' terug met nieuwe afleveringen waarin veilingmeesters potentiële kopers van opslagbox naar opslagbox leiden. Vanaf 19 juli krijg je elke vrijdag een kijkje in de wereld van opslagveilingen, waar kopers alles riskeren om waardevolle vondsten te doen. We sluiten juli af met 'The UnXplained with William Shatner' waar onderwerpen worden onderzocht die de mensheid al eeuwenlang in verwondering houden: van mysterieuze bouwwerken tot vreemde wezens en bizarre rituelen.

ANCIENT ALIENS

Vanaf 15 juli elke maandag om 21.25 uur

Gastheer Giorgio Tsoukalos presenteert in 'Ancient Aliens' de controversiële theorie dat buitenaardse wezens de aarde al miljoenen jaren bezoeken. Van het tijdperk van dinosaurussen tot het Egypte van de oudheid, van vroegtijdige grottekeningen tot aanhoudende massale waarnemingen in de VS, iedere aflevering in deze hitserie van The HISTORY Channel geeft historische diepgang aan de vragen, speculaties, provocerende controverses, eerstehands verklaringen en gegronde theorieën rondom dit eeuwenoude debat. Hebben intelligente wezens uit het heelal duizenden jaren geleden de aarde bezocht?

STORAGE WARS

Vanaf 19 juli elke vrijdag om 20.30 uur

'Storage Wars' keert terug voor een nieuw seizoen van biedingen en bekvechten. Onze veilingmeesters leiden potentiële kopers van opslagbox naar opslagbox vol verrassingen en humor.

De serie biedt een kijkje in de opwindende wereld van opslagveilingen. Waar kopers de opslagruimtes bezoeken, bereid om alles te riskeren, om te bieden op de inhoud van boxen en als ze geluk hebben, iets waardevols vinden in plaats van alleen rotzooi!

THE UNXPLAINED WITH WILLIAM SHATNER

Vanaf 29 juli elke maandag om 20.30 uur

Van de producenten van 'Ancient Aliens' en 'The Curse of Oak Island' komt 'The UnXplained': een non-fictieserie van een uur die de meest fascinerende, vreemde en onverklaarbare mysteries wereldwijd onderzoekt. De serie wordt gepresenteerd en geproduceerd door Golden Globe en Emmy Award-winnende acteur William Shatner ('Star Trek', 'Boston Legal'). In elke aflevering zijn boeiende bijdragen te zien van wetenschappers, historici, getuigen en ervaringsdeskundigen die proberen duidelijkheid te verschaffen over ogenschijnlijke onmogelijke gebeurtenissen.

Van mysterieuze bouwwerken zoals Coral Castle in Florida en zogenaamde 'kwaadaardige' plaatsen zoals de vervloekte 'Witte Stad' van Honduras, tot vreemde wezens en bizarre rituelen. 'The UnXplained' onderzoekt onderwerpen die de mensheid al eeuwenlang in verwondering houden.

Ook deze zomer te zien:

PRINCES IN THE TOWER OF LONDON: THE NEW EVIDENCE - op donderdag 15 augustus om 20.30 uur.

THE PROOF IS OUT THERE: MILITARY MYSTERIES - vanaf 19 augustus elke maandag om 21.25 uur.

SECRETS OF THE LOST LINERS - vanaf 20 augustus elke dinsdag om 21.25 uur.

HOW DISNEY BUILT THE WORLD - vanaf 30 augustus elke vrijdag om 20.30 uur