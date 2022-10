'The Curse of Lizzie Borden' zaterdag op Discovery ID

In 1892 vond een gruwelijke moord plaats waarbij Andrew Borden en zijn vrouw Aby bruut werden doodgeslagen met een bijl in hun woning. Verdachte was hun dochter Lizzie die uiteindelijk toch werd vrijgesproken zonder dat er een andere verdachte werd aangemerkt.

In de loop der jaren zijn er veel theorieën geweest over wie het gedaan zou kunnen hebben en als Lizzie het wel was, wat dan haar motief zou zijn geweest. Een van de gedachten is dat ze bezeten was door een geest, vooral omdat er in het huis sindsdien veel paranormale activiteit zou zijn waargenomen. Onverklaarbare voetstappen, stemmen en zelfs gegil is meerdere keren waargenomen door paranormale onderzoekers. Is dit Lizzie of de geest die haar dreef?

Om meer duidelijkheid te krijgen, ondernemen vier onderzoekers een van de gevaarlijkste paranormale rituelen in het huis: een seance waarbij ze de geest van Lizzie oproepen. Een van hen is helderziende Sam Baltrusis die zelfs een directe afstammeling is van Lizzie Borden. Kunnen ze dit mysterie op deze manier oplossen en de rust terugbrengen in het huis?

'The Curse of Lizzie Borden', zaterdag 29 oktober om 22.00 uur bij ID.