Terugblik op Mulisch' leven in '2Doc: Harry Mulisch schepper van zichzelf'

Het viel nog te bezien of hij wel sterfelijk was, zei Harry Mulisch soms. Maar op 30 oktober 2010 moest hij zich toch overgeven aan de dood. Zijn werkkamer in Amsterdam is sinds die dag onaangeroerd gebleven.

Daar schreef hij de klassiekers als 'Het Stenen Bruidsbed', 'Twee vrouwen', 'De Aanslag' en 'De Ontdekking van de Hemel'. Wat voor persoon was Harry Mulisch? Hoe was hij als vader en echtgenoot? Waarom had hij zoveel sympathie voor Fidel Castro en is het waar dat hij meer van teckels hield dan van mensen?

Tien jaar na Mulisch' dood gaat regisseur Coen Verbraak op zoek naar de persoon achter de schrijver. In Mulisch' oude werkkamer gaat Coen in gesprek met intimi van de schrijver, onder wie Adriaan van Dis, Jeroen Krabbé, Remco Campert, Cees Nooteboom, Jeroen Henneman, Robbert Ammerlaan, Marcel van Dam, Mulisch’ dochter Anna en zijn partner Kitty Saal. Ook komt de schrijver zelf volop aan het woord via archiefbeelden, waarvan sommige nooit eerder zijn vertoond.

Harry Mulisch is een van de grootste auteurs van na de Tweede Wereldoorlog. Zijn boeken werden verfilmd en bekroond met talloze prijzen, waaronder de PC Hooftprijs voor zijn hele oeuvre. En altijd werd hij weer genoemd als mogelijke kandidaat voor de Nobelprijs voor de Literatuur.

Coen: 'Mulisch is de schrijver waar ik mee opgroeide. Voor mijn lijst op school las ik zoals bijna iedereen De Aanslag. Hij bepaalde samen met Reve en Hermans mijn beeld van literatuur. Daarom was het intrigerend om via deze film zo dichtbij hem te komen. In die werkkamer is hij nog bijna voelbaar aanwezig. Zijn bril ligt nog op zijn bureau, naast zijn vulpen. Het is net of-ie alleen even weg is om pijptabak te kopen.'

De '2Doc: Harry Mulisch – schepper van zichzelf' is op maandag 26 oktober om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.