Terug naar school in 'Een Huis Vol in Quarantaine'

Nadine Quaedackers roept de hulp in van een medium. Na lang wachten tot het medium Łberhaupt teken van leven geeft is het tijd voor de grote vraag: 'is er nog kans op liefde in het leven van Nadine?'.

Bij de familie Jelies mogen de kinderen eindelijk weer naar school. En dat vroege opstaan valt na zo’n lange tijd zwaar tegen…

En na al die tijd in quarantaine vechten Rob en Thaila Buddenbruck om wie er even naar de supermarkt mag. Rob wint en doet de boodschappen geheel naar eigen inzicht en dat schiet bij Thaila in het verkeerde keelgat. Na deze discussie stapt de familie in de auto naar Nederland voor een emotioneel weerzien met oma Astrid.

'Een Huis Vol', maandag 20 juli om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.