'Terug naar de 90's' met het succes van de Eurodance

No Limit, Slave to the Music en Never Alone. Nummers die in de jaren 90 grote hits waren van Eurodance acts 2 Unlimited, Twenty 4 Seven en 2 Brothers on the 4th Floor.

Nu, 30 jaar later, is Eurodance voor veel muziek de basis en deze artiesten treden nog overal ter wereld op. In de vijfdelige AVROTROS-docuserie '90's Dance' staat Hila Noorzai, met de artiesten en producers van de meest succesvolle acts uit die tijd, stil bij de hoogte- en dieptepunten uit hun carrière.

Zo verdiept Hila Noorzai zich in de Nederlands-Belgische dance act 2 Unlimited. Hun hits Get Ready for This en No Limit zijn niet meer weg te denken uit de popgeschiedenis. Wat begon met twee ambitieuze jonge Belgische producers ontwikkelde zich met zangeres Anita Doth en rapper Ray Slijngaard tot een wereldwijde succesformatie. Maar met het succes en het binnenstromende geld, kwamen ook de eerste scheurtjes, met de breuk als gevolg. Hila heeft een emotioneel gesprek met Ray.

De Nederlandse Nance vertelt openhartig hoe het was om als vijftienjarig meisje bij de succesvolle Twenty 4 Seven te horen. Samen met rapper Stay-C reisde ze van optreden naar optreden. Totdat Nance er onverwacht wordt uitgezet. Wat heeft de breuk met hen gedaan en hoe kijken zij daar nu tegenaan? Ook duikt Hila de underground dancescene van Duitsland in. SNAP! scoorde wereldhits met The Power en Rythm is a Dancer. Maar de groep gaat ten onder aan haar eigen succes. Hila spreekt alle betrokkenen over deze roerige tijd.

De hits Never Alone en Dreams (Will come Alive) van 2 Brothers on the 4th Floor zijn nog dagelijks op de radio te horen. Zangeres Desirée (Des-Ray) en rapper René (D-Rock) treden vandaag de dag nog steeds op met hun grootste hits. Ze vertellen Hila een geheim dat ze al vijftien jaar met zich meedragen.



Op naar T-Spoon; zij braken door met de hit No Time To Waste, maar hun grootste hit scoorden zij pas in de nadagen van de Eurodance met Sex on The Beach. Het nummer ging de hele wereld over. Hila spreekt rapper Shamrock en zangeres Linda Estelle, die dacht dat het een flop zou worden, over hun grootste hit.

'90's Dance', vanaf 4 april om 20.20 uur bij AVROTROS op NPO 3.