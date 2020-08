Terug bij MAX: 'De Kunstdetective'

Vanaf dinsdag 1 september om 20.25 uur zendt MAX een gloednieuw seizoen van 'De Kunstdetective' uit op NPO 2. MAX volgt Arthur Brand tijdens zijn speurtocht naar gestolen kunst.

Brand behandelt in deze reeks zes opzienbarende casussen in binnen- en buitenland.

Aflevering 1 – dinsdag 1 september, 20.25 uur, NPO 2

In de eerste aflevering gaat Arthur Brand op zoek naar een heuse Picasso, gestolen van een sjeik in 1999. De kunstdetective krijgt signalen uit de onderwereld dat het stuk zich in Nederland bevindt. Arthur komt erachter dat het werk minstens tien keer van eigenaar is gewisseld in de afgelopen 21 jaar. De gestolen Picasso is ook in handen geweest van een zakenman. Deze man is beducht om zijn reputatie, en geeft Arthur veel informatie in ruil voor anonimiteit. Uiteindelijk ontdekt Arthur wie de Picasso nu in zijn bezit heeft. Maar krijgt hij het werk ook terug?

