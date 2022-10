Teledoc 'Lazy Duck' donderdag bij de VPRO op NPO 2

Donderdag 13 oktober, 22.20 uur bij de VPRO op NPO 2: 'Lazy Duck', een Teledoc van regisseur Walter Stokman en producent Zeppers Film over de rechtszaak tegen Peter Putker die ervan wordt beschuldigd zijn vrouw te hebben vermoord.

Hoe verdedig je jezelf in een zaak waarin je je onschuld moeilijk kunt bewijzen?

Tijdens een zeilreis in Columbia wordt bij een roofoverval de vrouw van Peter Putker om het leven gebracht. De Colombiaanse justitie beweert dat Peter deze roofoverval in scène heeft gezet. Het Nederlandse OM neemt de vervolging over en Peter is de enige die kan vertellen wat er precies is gebeurd. Mocht zijn relaas in twijfel worden getrokken, dan is hij afhankelijk van de conclusies van het Colombiaanse onderzoek. Gedurende het verloop van de rechtszaak in Nederland zien we hoe Peter overgeleverd is aan de interpretaties van anderen over wat er die avond heeft plaatsgevonden. Dit rechtbankdrama laat minutieus zien hoe de rechtsstaat in zijn werk gaat in een zaak waarin de bewijslast op verschillende manieren uitgelegd kan worden. Hoe komt de rechtbank tot een gewogen conclusie?

De Teledoc 'Lazy Duck' van Walter Stokman (ASH World Wide Suicide, Beautiful in Beaufort Wes) is een productie van Zeppers Film en de VPRO, in samenwerking met CoBO en het Nederlands Filmfonds. Een Teledoc is een lange documentaire met een eigentijds Nederlands onderwerp dat op een prikkelende, toegankelijke en cinematografische manier wordt verteld en bestemd is voor een groot publiek.