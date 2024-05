Te zien bij MAX: Britse serie over het dubbelleven van een overleden moeder

Binnenkort is bij MAX de driedelige Britse serie 'Maryland' te zien. Maryland volgt de uit elkaar gegroeide zussen Becca en Rosaline, die elkaar pas weer ontmoeten wanneer hun moeder Mary plotseling overlijdt.

Samen doorstaan ze de eerste dagen van rouw en ontdekken ze dat hun moeder geheimen had, waardoor ze gaan twijfelen aan hun eigen identiteit.

Becca en Rosaline krijgen schokkend nieuws te horen over hun moeder: haar lichaam is bij zonsopgang gevonden op het eiland Man. De zussen vliegen naar het eiland om haar lichaam te identificeren en komen er daar achter dat hun moeder een dubbelleven leidde met iemand anders dan hun vader. Becca en Rosaline hebben elkaar al een tijd niet meer gezien en zijn door tijd en omstandigheden van elkaar vervreemd geraakt. De rouw en het onderzoek naar de geheimen van hun moeder brengt ze weer even dichter bij elkaar.

'Maryland', vanaf vrijdag 24 mei om 23.20 uur bij MAX op NPO 2.