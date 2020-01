Tatum Dagelet op pad met kinderen van gescheiden ouders

Foto: © NTR 2020

Hoe voelt het als je moeder en je vader niet meer samen zijn? Je steeds weer je koffer in moet pakken en je heen en weer moet reizen tussen 2 huizen?

In een nieuwe reeks van het NTR-kinderprogramma 'Van Vader naar Moeder' gaat Tatum Dagelet op pad met kinderen van gescheiden ouders. (Bijna) elke aflevering rijdt ze een kind van de ene ouder naar de andere, en praat met ze over hoe het is als je ouders gescheiden zijn.

'Dit is een geweldig programma om te mogen maken', geeft Tatum aan. 'Telkens verwonder ik me weer over hoe openhartig de kinderen vertellen over hun ervaringen, die ieder op z’n eigen manier beleeft. Daarnaast is het altijd supergezellig om met ze op pad te zijn. De verhalen kunnen verdrietig zijn, maar we hebben ook de grootste lol onderweg. Het eerste seizoen is heel goed ontvangen en een tweede kon dan ook niet uitblijven. Dit seizoen mag ik weer tien uitgesproken kinderen chauffeuren, waaronder een jongetje dat geen contact meer heeft met zijn vader, twee beste vriendjes die ineens stiefbroertjes werden en een meisje dat niet hoeft te wisselen van huis, omdat haar ouders dat doen.'

Over 'Van Vader naar Moeder'

Van 'Vader naar Moeder' is gemaakt naar een idee van Tatum zelf. Als kind van gescheiden ouders weet ze wat voor impact een scheiding kan hebben op een kind. Met het programma wil ze dit onderwerp meer bespreekbaar maken door de kinderen zelf aan het woord te laten.

In 'Van Vader naar Moeder' zie je hoe Tatum op de 'grote wisseldag' (van vader naar moeder, of omgekeerd) samen met het kind zijn/haar koffertje inpakt en gedag zegt tegen de ene ouder en gezinsleden in het huis. Dan stappen ze in de auto, waar Tatum het kind de kans geeft vrijuit te praten over zijn/haar leven. Daarbij geven de kinderen tips mee aan andere kinderen van gescheiden ouders, én aan de ouders. Om wat luchtigheid aan deze beladen dag te geven, stoppen ze onderweg om iets leuks te doen. Eenmaal aangekomen bij het huis van de andere ouder, brengt Tatum het kind tot aan de deur en nemen ze afscheid.

Seizoen 1 van 'Van Vader naar Moeder' was genomineerd voor een Rose d’Or in de categorie 'Children and Youth'.

'Van Vader naar Moeder', vanaf 12 januari elke zondag rond 18.45 uur op NPO Zapp.