'Taken at Birth' vanaf vrijdag op Dplay

Thomas Hicks was een dokter die in de jaren vijftig en zestig zwangere vrouwen hielp met het verkrijgen van een abortus.

Van heinde en ver kwamen ze naar zijn praktijk in het kleine plaatsje McCaysville (Georgia). Decennia later bleek dat de geliefde dorpsdokter er nogal een schimmige praktijk op nahield: hij verkocht pasgeboren baby’s letterlijk via de achterdeur van zijn kliniek, zonder dat de biologische moeders het wisten. Bij vrouwen die een abortus wilden, liet hij het kind vaak toch geboren worden, waarna hij bijvoorbeeld zei dat het na de geboorte was overleden.

Jane Blasio was een van de kinderen die op deze illegale manier is geadopteerd. Zij ontdekte dat pas op 18-jarige leeftijd en ging toen op onderzoek uit. Zij kwam er in 1997 achter dat Hicks in totaal wel meer dan tweehonderd kinderen op deze manier heeft verkocht, vaak voor een bedrag van rond de 1.000 dollar. Sindsdien is het haar missie om deze geadopteerde kinderen (inmiddels volwassen) te helpen in de zoektocht naar hun ware familie.

In de serie 'Taken at Birth' zien we hoe ze met behulp van moderne technieken zoals DNA hoopt de waarheid te achterhalen voor deze grote groep 'gestolen baby's'. Ook probeert ze uit te vinden hoe het kon dat de dokter deze praktijken jaren kon uitvoeren en ermee wegkwam tot zijn dood.

'Taken at Birth', vanaf vrijdag 10 juli op Dplay.