'Symphonic Christmas' donderdag op NPO Zapp

De populaire Nederlandse boyband FOURCE schrijft geschiedenis: nooit eerder trad een boyband op met een symfonieorkest bestaande uit 90 muzikanten en een zangkoor met 50 vocalisten.

Het FOURCE & Friends Kerstconcert is een groots symfonisch popconcert met een mix van kerstklassiekers en hedendaagse kersthits. Met een drietal bekende gastartiesten: de Grieks-Nederlandse zangeres Stefania, de Canadees-Nederlandse operazanger Lucas van Lierop en zangeres Gioia Parijs. De presentatie is in handen van Sosha Duysker.

'Symphonic Christmas', woensdag 21 december om 16.50 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.