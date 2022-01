Strijd tussen chef-koks barst weer los in tweede seizoen van 'Snackmasters'

Mario Ridder, Juliën van Loo, Onno Kokmeijer, Schilo van Coevorden, Jeroen en Marleen Brouwer, Levi Bunt en Mike Tsang, Michiel van der Eerde en Jonathan Zandbergen zijn in het tweede seizoen van 'Snackmasters' de chef-koks die strijden om de felbegeerde titel 'Snackmaster 2022'.

In het tweede seizoen nemen de sterrenchefs het wekelijks tegen elkaar op om een iconische snack zo identiek mogelijk na te maken. Wie van de chefs wordt de winnaar van het nieuwe seizoen? Deze spannende en vooral heerlijke afvalrace wordt gepresenteerd door Martijn Krabbé en Miljuschka Witzenhausen.

In dit seizoen van 'Snackmasters' gaan in totaal tien chef-koks de strijd met elkaar aan in een bloedstollende competitie. Miljuschka neemt de kijker elke week mee naar de fabriek waar de originele snack gemaakt wordt en Martijn gaat langs bij de chefs, die vanuit hun eigen huiskeuken de snacks proberen na te maken.

In dit spannende kookprogramma draait het om zowel hartige als zoete snacks waarvan we allemaal weten hoe ze smaken, maar nog niet weten hoe deze snacks precies worden gemaakt. De competitieve chefs zetten alles op alles om vanuit hun kennis, ervaring, smaak en gevoel het fabrieksproces te evenaren en onder flinke tijdsdruk het geheim van de snack te kraken. De chef waarvan zijn/haar snack het dichts bij het origineel zit, gaat door naar de volgende ronde. Wie doorgaat en wie afvalt wordt bepaald door de jury die bestaat uit de makers van de originele snack en Miljuschka. Welke chef kroont zich uiteindelijk tot 'Snackmaster 2022'?

'Snackmasters' wordt geproduceerd door IDTV en is vanaf woensdag 5 januari om 20.30 uur te zien bij RTL 4.