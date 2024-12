Stephanie Louwrier – Dichter bij mij: in 'Het Uur van de Wolf Kort'

Hoe kwetsbaar kun je zijn op het podium? Theatermaakster Stephanie Louwrier (1986) wil in haar nieuwe voorstelling ongefilterd eerlijk zijn over alles wat er in haar omgaat.

Ze krijgt al jaren lovende kritieken, de theaterzalen zitten vol en ze brengt festivaltenten op stoom met haar energieke, humoristische en ontroerende one-woman-shows. Maar na een stembandoperatie en maanden van gedwongen stilte vraagt ze zich af: ‘Ben ik wel eerlijk naar mezelf en anderen, of ben ik mezelf alleen maar aan het overschreeuwen?’ In het maakproces van haar nieuwe voorstelling Let’s Get Louder, die begin 2025 in première gaat, gaat ze de confrontatie met zichzelf aan. Zal het haar lukken voor het eerst écht eerlijk te zijn op het toneel? Regisseur Marcel Goedhart (Tot de laatste snik?!) zit Stephanie dicht op de huid en geeft een inkijk in de persoonlijke zoektocht van een rasartiest.

Stemvervormer

In verschillende vormonderzoeken en try-outs in het theater gaat Stephanie op zoek naar haar eigen geluid. Daarbij maakt ze gebruik van een stemvervormer: 'Het helpt me om dingen te zeggen die ik anders niet durf te benoemen.' Ze is openhartig over haar onzekerheden, haar turbulente jeugd en haar nog niet vervulde kinderwens. Alles komt op scherp te staan, en valt dat nog wel te vertalen naar een theatervoorstelling? De twijfel slaat toe. Hoe eerlijk kun en wíl je zijn, op het toneel? 'Waar ik nu in zit is zo groot, ik heb geen zin om dat mee te nemen op het podium.'

Rollercoaster

De korte documentaire 'Stephanie Louwrier – Dichter bij mij' neemt je mee in Stephanies rollercoaster van eerlijkheid, waar je inzicht krijgt in haar twijfels, maar ook kunt dagdromen over seks met Ryan Gosling en een wereld waarin cellulitis gewoon cool is.

Regisseur: Marcel Goedhart

Producent: NTR

'Het Uur van de Wolf Kort' is een nieuw podium voor inspirerende korte documentaires over jonge en getalenteerde Nederlandse kunstenaars.

'Stephanie Louwrier – Dichter bij mij' is dinsdag 17 december te zien in 'Het Uur van de Wolf Kort' om 22.40 uur bij de NTR op NPO 2.