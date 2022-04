'Steken en Prikken': bang voor wilde dieren uit onze eigen natuur?

Moeten we bang zijn voor de wilde dieren uit onze eigen natuur? Emma Wortelboer en Jurre Geluk nemen de proef op de som door zich te laten steken, prikken en bijten door dieren uit onze achtertuin.

Terwijl Emma en Jurre zich opofferen, staan dokter Addy en bioloog Roy paraat om de wond te verzorgen en alle weetjes te delen. Want waarom bijten en steken de beestjes? Wat gebeurt er tijdens de beet? Wat moet je doen als je gebeten of gestoken wordt? En moeten we bang zijn voor onze natuur of is de angst groter dan het echte gevaar? Deze keer neemt een zwemwants Emma of Jurre te grazen.

'Steken en Prikken', zaterdag 30 april om 18.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.