'Stand van Nederland': familiebedrijven stabiele dobber in corona crisis

Familiebedrijven hebben tijdens de coronacrisis tot nog toe nauwelijks mensen hoeven te ontslaan. Wel is er omzetverlies geweest, tot zo'n 40%.

Tevens hebben familiebedrijven opvallend veel andere activiteiten ontwikkeld. Dit blijkt uit een onderzoek dat de redactie van 'Stand van Nederland' heeft uitgevoerd onder zo’n 50 familiebedrijven.

Grote en kleine bedrijven

In de enquête die omroep WNL heeft uitgevoerd zijn we uitgegaan van zowel grote als kleine familiebedrijven binnen het MKB: families die producten maken, diensten leveren, in de detailhandel zitten of in de export actief zijn.

Wat vooral opviel is dat het merendeel zijn productie heeft moeten aanpassen, maar dat ze positief in de wedstrijd zitten. Innovatie en personeel zijn zaken die nog belangrijker zijn geworden dan ze al waren. De opvolging staat bij niemand ter discussie.

Personeel eerst

Dat familiebedrijven loyaal naar hun werknemers zijn bewijst de firma Waardijk. Schoenverkopers sinds 1847 in Alkmaar. De crisis heeft hun verkoop flink geraakt: de omzet ging rap omlaag, maar niemand van hun 20 personeelsleden is ontslagen. Voor eigenaresse Noor Waardijk voelt hun personeel als familie en dus heeft ze hen de afgelopen maanden allemaal netjes betaald. Daarentegen keert ze zichzelf geen salaris uit, als dat niet meer kan.

Zelf knippen

De familie Peetoom heeft tientallen kapperszaken die een tijdlang dicht moesten. Naamgever Rob Peetoom had juist een stapje terug gedaan voor de volgende generatie; dochter Rochelle zwaait er nu de scepter. Maar, door de crisis moet hij zelf ook weer volledig aan de bak. Hij heeft zijn oude vak weer opgepakt en knipt in een van zijn zaken.

Leerzame ervaring

De familie Meens van brouwerij Alfa Bier in het Limburgse Schinnen zou net dit jaar hun 150 jarige bestaan groots gaan vieren. Daar kwam niks van. Stamhouder Harry Meens benadert het positief: hij denkt dat deze crisis een leerzame ervaring is voor zijn opvolger, dochter Michelle Meens. 'Het laat zien dat niets vanzelfsprekend is in een tijd dat alles vanzelfsprekend lijkt te zijn. Alfa Bier heeft de Eerste en Tweede Wereldoorlog ook overleefd.'

Omdenken

Het Groninger familiebedrijf Eco Textieldruk bedrukt textiel. Jos, Jochem en Jelle van der Mijl maakten t-shirts voor grote evenementen en festivals. Die opdrachten vielen door de crisis weg en daardoor moesten ze iets anders bedenken. Nu rollen er 60 tot 300 mondkapjes per minuut van de lopende band.

Poetsbedrijf

De familie Verschoor is eigenaar van een touringcarbedrijf. Waar zij in de maand september maar een enkel ritje maakten, hebben ze verrassend genoeg een ander bedrijf uit dezelfde branche overgenomen. 'Never waste a good crisis'. Ook hebben ze een poetsbedrijf opgericht om zo hun chauffeurs aan het werk te houden. Iedereen kan nu bij hen terecht, met de auto, boot of caravan.

