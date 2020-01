'Spoorloos': Vivian geconfronteerd met heftig verleden

Foto: © KRO-NCRV 2018

Vivian is bijna 20 jaar geleden geboren in het door oorlog verscheurde Liberia, aan de Westkust van Afrika. Toen ze een jaar of drie was kwam ze, met haar oudere broer en een echtpaar dat ze als haar ouders beschouwde, in Ghana terecht en vervolgens verhuist ze op haar 9e mee naar Nederland.

Op haar 14e gaat ze met deze ouders en broer terug naar Ghana, op vakantie, denkt ze. Daar krijgt ze te horen dat haar ouders haar ouders niet zijn en ze wordt met haar broer achtergelaten bij een ‘opa’. Twee jaar lang werkt ze op straat en haar broer in een fabriek. Via de Nederlandse ambassade kan Vivian terugkeren naar Nederland en komt ze in een pleeggezin terecht. Enige tijd geleden meldt zich, via facebook, ineens een vrouw die zegt haar biologische moeder te zijn; een verwarrend bericht. Samen met Jetske reist Vivian af naar Liberia…

'Spoorloos', maandag 6 januari om 21.25 uur op NPO 1.