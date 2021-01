'Spoorloos': Shahnaz zoekt zus in Zweden

Twee meisjes, geboren in hetzelfde gezin in Iran, eindigden in hetzelfde kindertehuis, zonder dat ze van elkaar wisten dat ze zusjes waren.

Onafhankelijk van elkaar ontvluchten ze op een gegeven moment het moeilijke leven in Iran en belanden allebei in Europa; de een in Zweden, de ander in Nederland. Niets wees erop dat hun paden zich ooit nog zouden kruisen, totdat hun beide dochters via een DNA-databank aan elkaar gelinkt worden. Dan roepen ze de hulp van 'Spoorloos' in.

