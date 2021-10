'Spoorloos': Derk Bolt in Guatemala op zoek naar familie van Marvin

Geboren in Guatemala, opgegroeid in Nederland. Marvin is ongeveer een half jaar als hij door zijn Nederlandse adoptieouders opgehaald wordt. Eenmaal thuis blijkt Marvin een tropische ziekte te hebben.

In het KRO-NCRV programma 'Spoorloos' gaat Derk Bolt op zoek naar de familie van Marvin.

Op zijn twaalfde besluiten zijn ouders om terug naar Guatemala te gaan om Marvin kennis te laten maken met zijn geboorteland. Pas nu, zo’n tien jaar later, beseft Marvin de impact van deze reis. Destijds was hij te jong om te beseffen dat zijn biologische moeder daar mogelijk nog ergens woont. Hoe zou het met haar gaan? In de adoptiepapieren staat dat Marvin ook nog twee broers heeft. Derk Bolt is op het vliegtuig gestapt om in de binnenlanden van Guatemala op zoek te gaan. 'Spoorloos', maandag 18 oktober om 21.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.