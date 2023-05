Splinter Chabot onderzoekt de tegenkrachten van de renovatie van het Binnenhof

In de nieuwste aflevering van 'Ondertussen aan de Hofvijver' is te zien hoe onverwachte archeologische vondsten en wijzigingen van ontwerpplannen zorgen voor vertraging en weerstand bij de renovatie van het Binnenhof.

Splinter bespreekt dit met betrokken professionals, omwonenden en ondernemers. BBB-Tweede Kamerlid Caroline van der Plas laat Splinter zien hoe je als nieuw Kamerlid je weg vindt in het centrum van de democratie. Samen speculeren zij over een mogelijke toekomst in het Torentje. In dit programma volgt Splinter Chabot de renovatie van het Binnenhof. Een plek met 800 jaar politieke geschiedenis, die bol staat van verhalen. De hoofdrolspelers delen met Splinter culturele, parlementaire en kunsthistorische anekdotes.

Splinter Chabot: 'De afgelopen maanden hingen er donkere wolken boven de renovatie van het Binnenhof. Letterlijk en figuurlijk. Deze aflevering kijken we naar de tegenkrachten die een voorspoedige renovatie in de weg staan. En we luisteren naar de zorgen van betrokkenen. Hoe gaat het met de bewoners rondom het Binnenhof? Hoeveel last hebben de ondernemers op het Plein van de verbouwing? En hoe is het met Martin van de Haringkraam?'

De renovatie loopt vooralsnog twee jaar vertraging op. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening legt tijdens een persconferentie uit hoe dit komt. Splinter bespreekt dit grote nieuws met politiek verslaggever Joost Vullings en samen fantaseren ze over de datum wanneer Joost weer op het Binnenhof zal terugkeren.

Net nadat BBB-Tweede Kamerlid Caroline van der Plas haar plekje op het Binnenhof had ingenomen, moest ze het gebouw weer verlaten. Van der Plas neemt Splinter mee naar de plek waar haar carrière in het eeuwenoude gebouw begon en ze speculeren over de toekomst van Caroline op het Binnenhof. Zou zij als de renovatie klaar is in 2028 als eerste vrouwelijke minister-president terugkomen in het Torentje?

Ondertussen wordt er door de vakmannen wel nog steeds gewerkt op het Binnenhof: zo wordt de Grondwetbank ontmanteld om plaats te maken voor de nieuwe publieksentree. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot, want tijdens een bijeenkomst maken Hagenezen zich hard voor het groen in hun stad. Splinter spreekt omwonenden en ondernemers tijdens een bewonersbijeenkomst. Tot slot zien we kleuronderzoeker Lisette Kappers aan het werk tijdens het wegkrabben van de diverse verflagen in de Tweede Kamer, waar zij steeds meer te weten komt over de transformatie die het voormalig ministerie van Koloniën door de jaren heeft ondergaan.

'Kunst van het Binnenhof'

Na de uitzending is op NPO 2 Extra ook de spin-off 'De Kunst van het Binnenhof' te zien. In ‘De Kunst van het Binnenhof’ leren we meer over de restauratie van het portret van Willem II, dat na 172 jaar in de plenaire zaal van de Eerste Kamer de komende jaren het kunstdepot als onderkomen heeft. En kunstenaar Tirzo Martha neemt Splinter mee in zijn voorbereidingen voor de allereerste Kunstparade Binnenhofrenovatie. Dit is een project waarin gedurende de renovatieperiode van het Binnenhof verschillende kunstenaars ieder een Parade rond het Binnenhof aan het publiek presenteren.

'Ondertussen aan de Hofvijver' wordt in opdracht van AVROTROS geproduceerd door IDTV.

'Ondertussen aan de Hofvijver' is te zien op 27 mei om 22.08 uur op NPO 2 uur bij AVROTROS op NPO 2. De eerste vier afleveringen zijn terug te kijken via npostart.nl.

'Kunst van het Binnenhof' is om 22.50 uur op NPO 2 extra te zien.