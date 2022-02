Speciale uitzending 'WNL Op Zondag' over oorlog in Oekraïne

De zondag begint met Rick Nieman. Met een speciale editie van 'WNL Op Zondag' over de oorlog in Oekraïne. In de uitzending een gesprek met buitenlandminister Wopke Hoekstra over de inval in Oekraïne en de reactie van de internationale gemeenschap.

Verder gesprekken met deskundigen over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne, de militaire strategie van Rusland, de positie van de Navo, de rol van de media en de economische gevolgen voor Nederland.

- Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra

- Oud-Commandant der Strijdkrachten Dick Berlijn

- Hoofdeconoom Marieke Blom van ING Nederland

- Europaverslaggever Geert Jan Hahn van BNR Nieuwsradio

- Media-ondernemer en oud-correspondent Jan Kees Emmer 'WNL Op Zondag', zondag 27 februari om 10.20 uur bij Omroep WNL op NPO 1.