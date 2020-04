Speciale uitzending 'Podium Witteman' rond het thema 'Troost'

Foto: NTR - © Jean Pierre Heijmans 2018

'Podium Witteman' gaat in deze periode door met speciale uitzendingen rond een thema. Deze week is dat het thema 'Troost'. Met een optreden van violist Daniel Rowland & cellist Maja Bogdanović. En bijdragen van Paul Witteman, Floris Kortie en Mike Boddé.

Het is vandaag Palmzondag en normaal gesproken zouden er in het hele land vele tientallen uitvoeringen plaatsvinden van de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach. Niet alleen concertbezoekers, maar ook veel amateurzangers en -musici kijken hier een heel jaar naar uit. Volgens Paul kan muziekminnend Nederland daarom wel wat troost gebruiken. Paul, Floris en Mike geven vanuit de huiskamer hun persoonlijke invalshoek en kijken daarbij terug naar hoogtepunten uit 5 jaar 'Podium Witteman'!

Violist Daniel Rowland en zijn partner cellist Maja Bogdanović spelen op verzoek van 'Podium Witteman' hun favoriete troostmuziek. In de Van Houtenkerk in Weesp spelen ze de Ciaccona voor viool en cello van de Poolse componist Krzysztof Penderecki, die afgelopen zondag is overleden.

In 'Podium Witteman Extra' onderzoekt dirigent Jan Willem de Vriend de vraag of muziek troost kan bieden op moeilijke momenten in het leven. Hij doet dit aan de hand van muziek van onder anderen Händel en Tsjaikovski. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden van 18.10 tot 19.10 uur op NPO 2. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagmiddag om 14.20 uur.