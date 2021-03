Tijdens Palmzondag zendt de EO de een speciale kliederkerkviering uit. Aan de hand van creatieve activiteiten, liederen en een bijbelverhaal nemen dominee Pim Brouwer van Kliederkerk Maassluis en wereldband Trinity jonge kinderen en ouders mee in het verhaal van Palmzondag.

De viering is bedoeld voor het hele gezin en is thuis vanaf de bank mee te vieren. De complete beschrijving van alle activiteiten van het programma is te downloaden via www.kliederkerk.nl/pasen. Zo kunnen gezinnen aan de slag met thema’s als verdriet en nieuw leven. Samen ontdekken, samen vieren en samen eten zijn ingrediënten van een kliederkerk. En deze zondag aan de hand van het Paasverhaal.

Kliederkerk

Gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Juist nu ontdekken steeds meer kerken hoe er vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek. Momenteel zijn er zo'n 150 kliederkerken actief in Nederland.

Deze Kliederkerkviering is tot stand gekomen in samenwerking met de PKN.

Speciale kliederkerkviering tijdens Palmzondag, zondag 28 maart om 11.30 uur bij de EO op NPO 2.