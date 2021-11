Speciale aflevering 'BinnensteBuiten' voor doven en slechthorenden

Foto: © KRO-NCRV 2020

Boswachter Marieke Schatteleijn neemt in deze aflevering de dove Lisa Hinderks mee voor een mooie herfstwandeling, uiteraard samen met een gebarentolk. Lisa is een echte natuurliefhebber en geniet net zoals veel horenden van de prikkelarme en rustige omgeving in het bos.