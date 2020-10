Special van 'Jacobine op 2' met Edith Eger

Foto: © KRO-NCRV 2020

Deze zaterdag voert Jacobine Geel een bijzonder en uitgebreid gesprek met de gevierde Amerikaanse psychotherapeut dr. Edith Eger.

Ze overleefde ternauwernood het vernietigingskamp Auschwitz, waar ze moest dansen voor de beruchte dokter Josef Mengele.

De inmiddels 93-jarige Edith Eva Eger schreef het indrukwekkende boek over haar oorlogsherinneringen De Keuze - Leven in vrijheid. Onlangs verscheen haar nieuwe boek Het Geschenk - 12 lessen die je leven kunnen redden.

In een speciale aflevering praat Jacobine met Edith Eger over haar levensgeschiedenis en de inspirerende levenslessen die ze mee wil geven. Ruim dertig jaar had ze een eigen praktijk waar ze veel mensen vanuit haar eigen ervaringen begeleidde.

Eger moedigt aan om gedachten die ons gevangen houden en het destructieve gedrag dat ons belemmert te veranderen. Ze gaf zelf het voorbeeld hoe je kan kiezen voor de liefde in plaats van de haat.

Vorige week zond KRO-NCRV drie gesprekken uit waar Edith Eger al aan het woord kwam met een aantal levenslessen.

'Jacobine op 2', zaterdag 24 oktober om 17.35 uur op NPO 2.