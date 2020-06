'sMothered' vanaf zaterdag terug op TLC

In een nieuw seizoen van 'sMothered' volg je weer de levens van enkele opmerkelijke moeder-dochter-relaties bij wie de onderlinge band zo intens is dat ze nagenoeg onafscheidelijk zijn.

Zoals de 59-jarige moeder Dawn en haar 28-jarige dochter Cher die zo erg op elkaar lijken dat mensen weleens denken dat het tweelingen zijn. Dawn doet er dan ook alles aan om er jong uit te blijven zien (inclusief botox-behandelingen) en ze dragen allebei vaak dezelfde kleding. In dit nieuwe seizoen staat dochter Cher op het punt te bevallen van haar eerste kind. Wat betekent dit voor de band met Dawn? Voor moeder Kathy en dochter Cristina heeft dat nooit veel uitgemaakt. Kathy ziet zich bijna als de co-ouder van de kinderen van Cristina.

En dit seizoen wordt de band nog groter als Kathy voorstelt dat het hele gezin bij haar komt wonen als hun huis wordt gerenoveerd. Hoe vindt Cristina’s man Carlo dit voorstel? Dat de moeder-dochter-band niet altijd in het voordeel werkt van de schoonzoon in kwestie merkt ook Jason als hij in een spa een romantische verrassingsdate heeft met Angelica, maar zelf verrast wordt door schoonmoeder Sunhe die onaangekondigd langskomt nadat ze Angelica’s telefoon heeft getrackt.

Dan is er ook nog de opvallende band tussen Nari en Brittani die alles samendoen, inclusief douchen! Bijzonder is ook de band tussen Marcia en Alena die op haar 3e werd geadopteerd. Nu Alena 21 is, hebben beiden het moeilijk om elkaar los te laten.

'sMothered', vanaf zaterdag 27 juni om 20.30 uur op TLC.