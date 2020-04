Slachtoffer vergismoord krijgt gezicht in '3Doc: Djordy'

Een zondagskind, altijd behulpzaam, vrolijk en stapeldol op z'n dochter. Dat is hoe DJ en ondernemer Djordy Latumahina herdacht wordt door zijn vriendin, zijn ouders en zijn vrienden sinds de afschuwelijke vergismoord op 8 oktober 2016 in een Amsterdamse parkeergarage.

Djordy, Cherrisha en hun dochtertje (toen 2,5 jaar oud) zitten in hun auto als twee mannen op ze aflopen en koelbloedig meerdere kogels op hen afvuren. Djordy overlijdt ter plekke aan zijn verwondingen. Zijn vriendin wordt geraakt door zes kogels en raakt zwaargewond buiten bewustzijn. Hun dochtertje op de achterbank blijft wonderwel ongedeerd. Uit politieonderzoek blijkt dat het gezin slachtoffer is van een vergismoord. In de '3Doc: Djordy' gaat maker Mark Schrader (AT5) in gesprek met iedereen uit Djordy's omgeving over wie hij was, het enorme trauma waar zij mee moeten leven na het verlies van hun geliefde en over hoe ze de draad weer oppakken.

Het eigenlijke doelwit woonde in hetzelfde appartementencomplex en reed ook in eenzelfde auto. Terwijl het jonge gezin hun auto parkeerde dachten de daders dat ze hun doelwit in het vizier hadden. Zonder verder na te denken begonnen ze te schieten. In de documentaire vertellen de nabestaanden over het onvoorstelbaar grote verdriet, maar ook dat Djordy meer was dan alleen 'slachtoffer' en dat zijn - korte - leven in elk geval geen vergissing is geweest.

Cherrisha: 'Het is zó zonde, Djordy was zo'n goede vader, echt perfect gewoon. Het heeft mij ook enorm veel energie en kracht gekost om te zijn waar ik nu ben. Het is nog elke dag knokken, voor mezelf en voor onze dochter, maar ik wil er 100 procent voor haar zijn.'

Regisseur Mark Schrader: 'De afgelopen jaren is pijnlijk duidelijk geworden hoe roekeloos de onderwereld omgaat met mensenlevens. Als journalist van AT5 ben ik wel wat gewend, maar wat Djordy en zijn gezin is overkomen gaat mijn voorstellingsvermogen nog altijd te boven. Toen ik de liefdevolle, hechte gemeenschap om hem heen zag, werd voor mij duidelijk dat het niet kon blijven bij alleen een nieuwsbericht of rechtbankverslag. Met deze documentaire wil ik de wereld laten zien wie het gezin achter die gruwelijke vergissing was, wat Djordy voor zijn geliefden heeft betekend en hoezeer hij gemist wordt.'

'3Doc: Djordy' is een coproductie van BNNVARA en AT5.

'3Doc: Djordy', woensdag 29 april om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.