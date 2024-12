'Sketch Studio' is terug op NPO Zapp

Onder leiding van Soy Kroon voeren twaalf kandidaten tussen de twaalf en vijftien jaar verschillende teken opdrachten uit. Het jurylid beslist samen met een bekende gast wie er doorgaat. Wie kan er het beste tekenen en wint het enige echte Gouden Potlood?

Niets is wat het lijkt. Goochelaar en komiek Steven Kazàn neemt de kandidaten mee naar het Escher museum in Den Haag. Daar moeten ze een tekening maken waarin een optische illusie verwerkt is, net als in de werken van grootmeester M.C. Escher. Wie van de kandidaten verdient de laatste twee Bronzen Puntenslijpers en plaats zich daarmee in de finalerondes?

'Sketch Studio', vanaf zaterdag 28 december om 18.05 uur op NPO Zapp.