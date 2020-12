'Shownieuws' een week lang in het teken van bijzondere specials

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

Van kerstavond tot en met nieuwjaarsdag staat 'Shownieuws' volledig in het teken van openhartige interviews en bijzondere specials.

Zo wordt in de liefdesspecial op kerstavond onder andere met René van der Gijp teruggeblikt op zijn droomhuwelijk. Op eerste kerstdag spreekt Dyantha Brooks openhartig met André Hazes over de hervonden liefde tussen hem en Monique en zijn aanstaande huwelijk, maar ook over de hereniging met zijn zus Roxeanne, die in dezelfde special voor het eerst háár verhaal doet. Welke invloed heeft de coronacrisis op de koninklijke familie en heeft Nederland hen vergeven na de Griekse vakantietragedie? Dat is te zien op 28 december.

Mark Rutte is dit jaar 10 jaar premier van Nederland. Hoe is zijn stijl en imago veranderd volgens zijn goede vriend Jort Kelder? Albert Verlinde, Evert Santegoeds, Anouk Smulders en Frits Huffnagel bespreken in deze special het afgelopen jaar, maar ook de verkiezingen die in aantocht zijn. Verder blikken de misdaaddeskundigen van Shownieuws terug op een heftig crimejaar met inbraken bij Wibi Soerjadi en Danny de Munk en overvallen op Fred van Leer en Gordon. Wat brengt 2021 voor de sterren en het koningshuis? En welke nieuwe films en series kunnen we verwachten? 'Shownieuws' vertelt waar we ons op kunnen verheugen in het nieuwe jaar.

24 december - 'Shownieuws Special': in het teken van de liefde

25 december - 'Shownieuws Special': terugblik met André Hazes

26 december - 'Shownieuws Special': het jaar van premier Mark Rutte

27 december - 'Shownieuws Special': crime

28 december - 'Shownieuws Special': 2020 en 2021 van Oranje

29 december - 'Shownieuws Special': jaaroverzicht deel 1

30 december - 'Shownieuws Special': jaaroverzicht deel 2

1 januari - 'Shownieuws Special': vooruitblik op 2021

'Shownieuws Specials' worden geproduceerd door Talpa TV Productions BV.

'Shownieuws Specials', van donderdag 24 december t/m vrijdag 1 januari om 22.55 uur te zien bij SBS6 en op KIJK.nl.