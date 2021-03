Serie 'In Het Hart Van Ons Landgoed' te zien bij MAX op NPO 2

Een eeuwenoud landgoed dat al generaties lang familiebezit is, waar je geboren en getogen bent en waar al je voetstappen liggen, dat wil je koste wat kost in stand houden.

In de serie 'In Het Hart Van Ons Landgoed' gooit de adellijke familie Van Verschuer de poorten open van hun statige landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in de Betuwe. 'In Het Hart Van Ons Landgoed' is onderdeel van het MAX-regioprogramma Noord-Zuid-Oost-West en is vanaf maandag 8 maart om 18.20 uur wekelijks te zien op NPO 2.

In de serie 'In Het Hart Van Ons Landgoed' krijgt de kijker een uniek en persoonlijk inkijkje in het bijzondere bestaan van de familie Van Verschuer. Frans baron van Verschuer en zijn vrouw Nathalie barones van Verschuer – de trotse eigenaren en beheerders van landgoed Mariënwaerdt – stellen hun levens liefdevol in dienst om het landgoed te behouden en ook weer over te dragen aan de volgende generatie. De veranderingen in de huidige, moderne tijd maken het uitdagend om de eeuwenoude tradities en gewoontes in stand te houden. Met veel toewijding en passie werkt de familie samen met zo’n 200 personeelsleden dagelijks aan het onderhouden en in stand houden van het bijzondere landgoed.

Naast Frans en Nathalie wonen onder meer de oudere zus van Frans, Lotje (66) en de neef van Frans, Otto (34) op het landgoed. Nora (24), de oudste dochter van Nathalie en Frans woont en studeert in Amsterdam, maar is ook vaak op het landgoed te vinden. Dit geldt ook voor huishoudster Pieta (82). Zij is sinds haar 15e werkzaam op het landgoed en werkt al 38 jaar als huishoudster voor Frans en Nathalie. Pieta heeft zelf ook 27 jaar op het landgoed gewoond en voelt zich nauw betrokken bij Mariënwaerdt.

Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt

Omringd door prachtige natuur, bossen, boomgaarden en uitgestrekte weilanden ligt sinds 1129 middenin de Betuwe landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Dit landgoed - van zo’n 1000 hectare - is bijna net zo groot als Schiphol. Er zijn maar liefst drie landhuizen, zeventien boerderijen en 37 rijksmonumenten.

