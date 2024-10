Schrijver Peter Buwalda is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Schrijver Peter Buwalda neemt plaats in de kappersstoel. Literatuurliefhebbers kijken al lange tijd uit naar zijn nieuwe roman 'De Jaknikker'.

Het moet het tweede deel worden van een aangekondigde trilogie. Peter zal niet eerder een boek aan zijn lezers geven dan op het moment dat deze de staat van perfectie heeft bereikt. Zo ging het ook bij zijn debuutroman 'Bonita Avenue' in 2010. Zijn schrijverschap begon met het bewonderen van grote Nederlandse en internationale schrijvers en met een grote schroom en onzekerheid over eigen kunnen. Na alle successen heeft hij die schroom en onzekerheid afgeschud, maar is zijn gedrevenheid niet verminderd.

