Schrijfster Yvonne Keuls is 'De Geknipte Gast'

Schrijfster Yvonne Keuls heeft inmiddels veel bekroonde boeken op haar naam. Zo ook 'Mevrouw mijn Moeder', die in 1999 verscheen en waarin ze onder anderen vertelt over de relatie met haar Indonesische moeder.

Ook in de kappersstoel praat Yvonne met Eus over haar moeder, die heel veeleisend was, maar die haar de belangrijkste waarden in het leven leerde.

'De Geknipte Gast', vrijdag 28 oktober om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.