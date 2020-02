Samantha Steenwijk, Paul Rem, thuisbakker Pauline en meer in 'Doorbakken'

Foto: © Omroep MAX 2019

In de zevende aflevering van het MAX-programma 'Doorbakken'' ontvangt presentator Irene Moors onder meer Samatha Steenwijk en Paleis Het Loo-conservator Paul Rem.

In de keuken staat Jeroen Goossens, de patissier die 18 jaar geleden de bruidstaart voor Willlem-Alexander en Máxima maakte. Janny en Robèrt duiken in het 'Haags' Hopje. Het is allemaal te zien op woensdag 5 februari bij MAX, om 21.30 uur op NPO 1.

Afgelopen zondag was het thema in de finale van 'Heel Holland Bakt' 'Koninklijk'. Daarom zijn conservator van Paleis Het Loo, Paul Rem, en patissier Jeroen Goossens te gast. Laatstgenoemde onthult in de uitzending een bijzonder detail over 'zijn' bruidstaart voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Samantha Steenwijk is de bekende bakfan van deze week. Ze werkte vroeger in een patisseriezaak. Janny en Robèrt zoeken uit hoe Haags het Hopje is én Janny gaat langs bij Cees Holtkamp. Hij kreeg ooit van Koningin Beatrix de opdracht om te achterhalen wat het recept van haar lieverlingstaart is. Uiteraard wil Janny daarvan proeven. En Robèrt gaat op bezoek bij kandidaat Pauline, die afgelopen zondag helaas de tent moest verlaten.

'Doorbakken', woensdag 5 februari om 21.30 uur op NPO 1.