Ryanna van Dorst ontrafelt mysterie van de nacht in nieuw seizoen van 'Nachtdieren'

Foto: BNNVARA - © Ryanne van Dorst 2019

Voor veel mensen is de nacht een moment om het bedje op te zoeken, op te laden, te herstellen van een drukke werkdag of een avondje in de kroeg. Toch brandt er in sommige huizen in Nederland nog steeds licht en dwalen andere mensen op straat, terwijl de rest van het land al lang op één oor ligt.

Wie zijn deze mensen? En waarom zijn ze nog wakker? Kunnen ze niet slapen of willen ze niet slapen? Ryanne van Dorst ontmoet in dit derde seizoen wederom uiteenlopende types in het holst van de nacht en stuit op hilarische en ontroerende ontmoetingen.

Ryanne: 'Na twee seizoenen 'Nachtdieren' heb ik er nog steeds geen genoeg van. Ook deze keer wikkelt elke stad die ik bezoek haar nachtelijke deken om me heen om me vervolgens de ene na de andere donkere verassing te bezorgen. Carpe noctem!'

Ryanne trapt het derde seizoen van 'Nachtdieren' af in Haarlem en omstreken, tijdens de midzomernacht, of wel de kortste nacht van het jaar. Ryanne rijdt van de chique wijken in Haarlem tot aan het strand in Bloemendaal en terug. Aan de kust treft ze de reddingsbrigade in touw voor een oefening en belandt ze op een verscholen camping midden in de duinen. Campinggast Marieke nodigt haar uit in haar tent, waar ze samen met haar twee geliefden Anton en Frank vertelt over hun nu 16 jaar durende, open relatie. In het hart van de hoofdstad van Noord-Holland loopt Ryanne kunstenaar Cees tegen het wankele lijf terwijl hij zijn hond uitlaat. Cees is twee dierbaren kwijtgeraakt en vooral 's nachts rouwt hij om hen. Een opwindende plek in Haarlem is de B&B voor seks en liefde van Willemijn. De sfeervolle B&B ademt seksueel avontuur en die nacht is dominatrix 'Bara Cerna aka Soviet Mercedes' te gast in de Sin Suite. Als de ochtend zich langzaam aankondigt, stuit ze nog op nachtbraker en muzikant Ivo die bij zijn voordeur net afscheid neemt van een goede vriend. Omdat Ivo kampt met aanhoudende depressies drinkt hij samen met Ryanne een 0.0 biertje want hij hoopt op een nieuwe behandelmethode en daarvoor moet hij voorlopig nuchter blijven.

'Nachtdieren', vanaf dinsdag 13 oktober om 22.00 uur bij BNNVARA op NPO 3.