Ruben Nicolai terug met nieuwe reeks 'Ik Weet Er Alles Van!' bij RTL 4

Vanaf maandag 12 juli om 20.00 uur is presentator Ruben Nicolai terug met zijn amusante kennisquiz 'Ik Weet Er Alles Van!'. In het programma daagt Ruben bekende en onbekende Nederlanders uit, die veel over specifieke onderwerpen weten.

Met hun kennis, inschattingsvermogen en een portie geluk, valt veel geld verdienen.

Naast de reguliere- en VIP-versie, is dit keer ook een junior-editie aan de reeks toegevoegd. Weten de deelnemende pubers echt zoveel over hun specialisme of bluffen zij zich bankroet naar huis?

Het spel

In de dagelijkse quiz staan wekelijks zes dezelfde kandidaten centraal, ieder met een eigen specialisme. Dat varieert van idioot veel kennis over Disney, het Eurovisie Songfestival, kaas, voetbal of superhelden. Een week lang gaan deze kennisfanaten de strijd met elkaar aan. Met veel kennis van hun eigen specialisme en ook een beetje van die van de anderen, kan een kandidaat de 'spotspeler' van de aflevering worden. De 'spotspeler' neemt plaats naast presentator Ruben Nicolai en krijgt hiermee de regie van het spel in handen. Zo maakt hij het meeste kans om geld te verdienen en te cashen. Alle kandidaten kunnen een hele week geld winnen - en ook weer verliezen. Wie casht zijn kennis op het juiste moment en gaat naar huis met een groot geldbedrag?

VIP-editie

De eerste week wordt afgetrapt met een speciale VIP-editie. Onder andere Monique Smit, Gaby Blaaser en René le Blanc zeggen alles te weten over respectievelijk Nederlandse muziek, Nederlandse reality-tv en Amusement uit de jaren ’80. Maar weten zij inderdaad alles of worden zij door de andere VIPS blut gespeeld? Anders dan bij de reguliere afleveringen, nemen de VIPS het gewonnen geld niet zelf mee naar huis. Zij schenken het geld aan een door hunzelf uitgekozen goed doel.

Junior-editie

Na de VIP-editie is aansluitend de reguliere reeks te zien, welke uiteindelijk wordt afgesloten door de junior-editie. Hierin is het de beurt aan de tieners, om te laten zien wat zij in huis hebben. Met een beetje mazzel in het spel en mensenkennis, hebben zij wellicht hun vakantie zo weer terug verdiend.

Hoe goed schatten de kandidaten zichzelf en anderen in en wie gaat er met de prijzenpot vandoor?

'Ik Weet Er Alles Van!' wordt geproduceerd door Blue Circle en is vanaf maandag 12 juli, op werkdagen om 20.00 uur te zien bij RTL 4.