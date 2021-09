Ronnie Tober in nieuwe aflevering van 'Van Onschatbare Waarde'

Hoog bezoek voor Dionne en de experts. Niemand minder dan Ronnie Tober komt langs! Een aantal jaar geleden zong Ronnie voor Abraham van Leeuwen. De zakenman had zijn bedrijf verkocht en investeerde een deel van de opbrengst in een mooi schip.

Ronnie werd uitgenodigd en ontving als aandenken een bootje van sterling zilver. Het betreft een miniatuur van de Halve Maen, het schip waarmee Henry Hudson destijds op de gelijknamige rivier voer. En tevens de plek waar Ronnie ooit in de buurt heeft gewoond. Dionne geeft Ronnie advies over de vraagprijs, maar is dat wel zo'n goed idee?

Ook Kees komt met bijzondere voorwerpen naar Utrecht: drie kleine boeken, gemaakt door Johannes Goedaert. Kees is een bevlogen natuurliefhebber en bovendien dol op insecten. In de boeken worden de metamorfoses, die insecten gedurende hun leven doormaken, beschreven. Kees kocht de boekjes ooit voor ruim 3000 euro op een veiling in Duitsland. De experts lijken erg geïnteresseerd.

'Van Onschatbare Waarde', woensdag 15 september om 20.35 uur bij Omroep MAX op NPO 1.