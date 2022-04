Robin de Puy is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Robin de Puy is een van de meest succesvolle portretfotografen van Nederland, heeft prestigieuze prijzen op haar naam staan, en valt ook internationaal op.

Haar eerste fotoboek 'If This Is True... I'll Never Have To Leave Home Again' werd door Time Magazine uitgeroepen als een van de beste fotoboeken van het jaar. Maar achter het succes gaan ook diepe angsten schuil. Bij Eus in de kapsalon vertelt voormalig Fotograaf des Vaderlands openhartig hierover, ze deelt hoe haar ouders hiermee omgingen en hoe de fotografie uiteindelijk haar redding en houvast werd.

