'Rijdende Rechter' mr. John Reid zoekt heibel in Gelderland

Mr. John Reid zoekt voor zijn KRO-NCRV programma 'De Rijdende Rechter' heibel in Gelderland. In zijn wekelijkse programma gaat mr. Reid langs bij mensen die een conflict hebben met hun buren, een geschil met de woningbouwvereniging of bijvoorbeeld de gemeente, in heel Nederland.

Zo gaat hij komend seizoen onder meer langs in Gelderland, waar hij zich buigt over een klacht in Ulft.

'Als er een conflict is tussen twee partijen, dan ga ik met mijn team, altijd persoonlijk langs om polshoogte te nemen', aldus mr. John Reid. 'Om zo een goed beeld te krijgen van wat er echt aan de hand is en hoe het op te lossen is volgens de wetgeving. Bij 'De Rijdende Rechter' komen we dan snel, en kosteloos, tot een bindende uitspraak!'

Sinds 2016 is mr. John Reid 'De Rijdende Rechter' van KRO-NCRV. In Nederland is het wettelijk mogelijk dat een rechter ook buiten de officiële kanalen om bindende beslissingen neemt. Dit kan alleen als beide partijen hiermee akkoord gaan. Van deze regeling wordt in 'De Rijdende Rechter' gebruik gemaakt. Zo kan het dus gebeuren dat mr. John Reid, die in het dagelijks leven kantonrechter is in Alkmaar, opeens recht spreekt in een café in Limburg of een burenruzie in Groningen beslecht.

Mensen die een conflict hebben en juridische duidelijkheid wensen, kunnen zich aanmelden via https://kro-ncrv.nl/programmas/de-rijdende-rechter

'De Rijdende Rechter', dinsdag 22 maart om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.