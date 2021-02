Ria Valk in nieuwe aflevering 'TV Monument'

In 'TV Monument' blikt Han Peekel terug op de carrières van grote televisiepersoonlijkheden. Op zaterdag 6 februari om 17.05 uur op NPO 1 wordt Ria Valk uitgelicht.

Bij meer dan 25.000 optredens was Ria Valk de vrolijke noot. Op de drempel van haar 80ste verjaardag is ze nog één brok energie. Valk beweegt als kwikzilver op het podium tijdens haar optredens. Die vrolijkheid van 'worstjes op mijn borstjes' is natuurlijk maar een deel van haar werkelijkheid. Aan tv-chroniqueur Han Peekel vertelt Ria over de mannen in haar leven, over de keren dat ze belazerd en uitgebuit werd door listige managers. Toch voert humor de boventoon in deze aflevering van 'TV Monument'. Zelden werd er tijdens opnamen zoveel gelachen, dankzij de immer goedgemutste Ria Valk.

'TV Monument', zaterdag 6 februari om 17.05 uur op NPO 1.