Raven van Dorst doorkruist New York in 'Nachtdieren USA'

Foto: © BNNVARA/Witte Geit 2025

Raven zoekt nachtdieren op in het land van de vrijheid, de Verenigde Staten. Raven gaat op pad om te ontdekken of het waar is dat New York, zoals men al zo lang zegt, de stad is die nooit slaapt.

Zo komt die op Broadway Cameron tegen, die naar de stad is gekomen om zijn droom als musicalster te verwezenlijken. Ook stuit die op Coss, een ex-dealer, die na meerdere gevangenisstraffen van de staat nu de mogelijkheid heeft gekregen om legaal wiet te verkopen. Daarnaast ontmoet Raven Power Malu, die zich dag en nacht inzet voor de migranten die naar de stad komen en door velen met de nek worden aangekeken.

'Nachtdieren USA', zondag 16 februari om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 3.